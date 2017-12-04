” الحبوب ” تنتهي من ترسية الدفعة الخامسة من القمح المستورد هذا العام

نايف السالم(صدى):

أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية الدفعة الخامسة من القمح المستورد لهذا العام 1438/1439هـ بكمية (495) ألف طن من القمح الصلب.

وأوضح معالي محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس في تصريح له اليوم، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تغطية الاحتياجات المحلية والمحافظة على الاحتياطي الاستراتيجي من القمح ، مبيناً أن وصول الدفعة الخامسة لهذا العام سيكون بمشيئة الله خلال الفترة (فبراير- أبريل2018م) بواقع 8 بواخر، موزعة على (5) بواخر لميناء جده الإسلامي بكمية (309) ألف طن، وعدد (3) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية (186) ألف طن.

ولفت معاليه إلى دعوة (26) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها (16) شركة للمنافسة على الكمية المطروحة وهو ما أتاح للمؤسسة الحصول على أسعار تنافسية , وقد تم الترسية على عدد (3) شركات عالمية ، داعياً المهتمين باستعراض أسعار الترسية لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكترونيهنا

وكانت المؤسسة قد سبق لها هذا العام التعاقد على أربع دفعات من القمح المستورد بكمية تقدر بنحو (2.5) مليون طن، وبترسية الدفعة الخامسة تكون المؤسسة قد تعاقدت هذا العام على كمية تقدر بنحو (3) مليون طن من القمح المستورد.