” الاتحاد ” يسعى لتسوية مع سيف سلمان لسداد 2 مليون و150 ألف ريال

نواف السالم(صدى):

يسعى فريق المحاماة، الخاص بنادي الاتحاد للتوصل إى تسوية مع محامي اللاعب المحترف السابق في الفريق الاتحادي العراقي سيف سلمان الذي حصل على حكم نهائي من قبل غرفة فض المنازعات السعودية بإلزام العميد بسداد مستحقاته البالغة مليونين و150 ألف ريال.

يأتي ذلك في وقت أشارت أنباء مقربة من العراقي سيف سلمان أنه لن يوافق على التسوية أو جدولة مستحقاته المالية التي يطالب النادي بسدادها كاملة، وستتضح الصورة في غضون الأيام القادمة حيال قبول اللاعب عن طريق محاميه تسوية مستحقاته وجدولتها وفق اتفاقية ملزمة للطرفين.