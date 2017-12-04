الغضب يسيطر على أولياء أمور طلاب إحدى المدارس العالمية بجدة لهذا السبب 

نايف السالم(صدى):

بسبب رفضها وضع الأختام على الشهادات الخاصة بالطلاب، أثارت مدرسة عالمية خاصة في جدة موجة من الجدل، لأن ذلك يؤدي لضياع سنتين وأكثر من مسيرتهم التعليمية.

واشتكى أولياء الأمور وضع المدرسة،لأن إدارة التعليم لن تعتمد شهادات أبنائهم في نظام ” نور “، وذلك بعدما درسوا نحو 3 سنوات، مرجعين السبب إلى إدارة المدرسة في عدم حصولها على ترخيص من الجهات الرسمية.

من جهة أخرى أكد المتحدث الرسمي لتعليم جدة حمود الصقيران أن الإدارة أغلقت المدرسة لعدم نظاميتها، و شكلت لجنة مكونة من مكتب التعليم الأهلي وإدارة الاختبارات والقبول لمعادلة شهادات الطلاب ليتمكنوا من استكمال دراستهم بنفس المنهج أو غيره، في مدرسة نظامية أخرى وذلك لضمان عدم تعثرهم واستكمال مسيرتهم الدراسية.