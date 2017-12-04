اليوم .. عودة ” الفريدي ” بـ ” لوك جديد ” في مباراة النصر والباطن 

نواف السالم(صدى):

يعود أحمد الفريدي لاعب فريق النصر والمنتخب السعودي، اليوم خلال مباراة النصر والباطن، بعد غياب قارب الشهرين عقب أن أنهى برنامجه الإعدادي الخاص في نادي مانشستر يونايتد، الذي تكفل به رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ.

وينتظر النصراويون، الظهور الأول لـ ” الفريدي ” بعد مرحلة الإعداد التي وضحت ملامحها من أول ظهور له في التدريبات مع الفريق فاقدًا بعضًا من وزنه، بجانب زيادة كتلته العضلية خلال البرنامج التأهيلي، ومن المتوقع وفي ظل الأداء الفني الكبير الذي يقدمه الفريق في الفترة الحالية أن يكون ذلك محفزاً للفريدي بشكل جيد.