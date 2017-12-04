خطوة جديدة من ” هيئة الغذاء والدواء ” بشان أسعار الأدوية 

طلال الغامدي(صدى):

أفاد الدكتور هشام الجضعي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، أن هناك تعاونا كبيرا في التسعير مع جهات رقابية في الدول المجاورة، إضافة إلى التواصل مع الشركات الصانعة لتقدير قيمة البيع بناء على أسعار الإنتاج، مشدداً على أن تجاوز الأسعار المحددة من الهيئة يفرض عقوبات رادعة على الجهة المخالفة.

وقال الجضعي، إن الهيئة ستستمر في سياسة تسعير الدواء ومراقبة الأسعار بالتعاون مع جهات رقابية أخرى، حتى لا ترتفع الأسعار إلى مستويات عالية، خاصة بالنسبة للأدوية المحتكرة أو المحدودة المصدر.

وتابع: الدواء لا يخضع لهذه الآلية بشكل عام لأنه سلعة ضرورية، ولا تخضع لما يشبه الاحتكار، لافتاً إلى أن الهيئة لا تريد الإضرار بالموردين بقدر ما تهدف إلى إيصال الدواء بأسعار مناسبة، حيث يتم الاسترشاد بتسعيرة الدواء لدى الشركة الصانعة في البلد الأم وأسعار البيع في دول مجاورة، إلى جانب حساب تكاليف وصوله إلى المملكة لتحديد السعر المناسب.