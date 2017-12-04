فيديو.. شاب يروي تفاصيل لقائهم مع ولي العهد ورد سموه على طلباتهم

علي القحطاني(صدى):

كشف الشاب نايف العنزي، الذي التقى به ولي العهد الأمیر محمد بن سلمان، في منتزه ” شرعان ” الذي يبعد 50 كلم عن محافظة العلا، عن تفاصیل الحديث الجانبي الذي دار معه.

وأوضح العنزي، في مداخلة هاتفية مع برنامج ” الراصد ” على قناة ” الإخبارية “، أنه من تبوك وكان في رحلة مع بعض أصدقائه بمنتزه ” شرعان ” ؛ للاستمتاع بالجبال والمناظر الطبيعية التي تمتاز بها تلك المنطقة، لافتا إلى أنهم تفاجأوا بدخول ولي العهد عليهم خلال تجهيزيهم مشروبات بعد تناولهم الغداء.

وأكد العنزي أن ولي العهد حرص على تقديم الاعتذار لهم خشية أن يكون أزعجهم الموكب، مشيرًا إلى أنه رحب بطلبهم بالتقاط صور معه، قائلاً وسط تواضع كبير: ” أبشروا ما طلبتم شيء “.