فيديو.. شاب يروي تفاصيل لقائهم مع ولي العهد ورد سموه على طلباتهم
كشف الشاب نايف العنزي، الذي التقى به ولي العهد الأمیر محمد بن سلمان، في منتزه ” شرعان ” الذي يبعد 50 كلم عن محافظة العلا، عن تفاصیل الحديث الجانبي الذي دار معه.
وأوضح العنزي، في مداخلة هاتفية مع برنامج ” الراصد ” على قناة ” الإخبارية “، أنه من تبوك وكان في رحلة مع بعض أصدقائه بمنتزه ” شرعان ” ؛ للاستمتاع بالجبال والمناظر الطبيعية التي تمتاز بها تلك المنطقة، لافتا إلى أنهم تفاجأوا بدخول ولي العهد عليهم خلال تجهيزيهم مشروبات بعد تناولهم الغداء.
وأكد العنزي أن ولي العهد حرص على تقديم الاعتذار لهم خشية أن يكون أزعجهم الموكب، مشيرًا إلى أنه رحب بطلبهم بالتقاط صور معه، قائلاً وسط تواضع كبير: ” أبشروا ما طلبتم شيء “.
فيديو | #الراصد يستضيف الشاب نايف العنزي أحد الذين التقوا بالأمير #محمد_بن_سلمان في #العلا. pic.twitter.com/LMDo635N7T
— الراصد (@alraasd) December 3, 2017
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1908 ] نشر منذ 26 دقيقة
أ مير التواضع والشباب بلا منازع
هو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي
الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود المعظم حفظه الله ورعاهـ
قبله ع جبينك سيدي المعظم
العوفي[ عدد التعليقات: 274 ] نشر منذ 21 دقيقة
له ماطلبو يسدد عنا لو بعض القروض واعفاء ابنائنا الطلاب وخاصة الخريجين الجامعيين من ختبار قياس الي قطع أرزاقهم ومنعهم من التعيين
التقاط الصور وش الفايده منها