” إنجاز ” بعسير ينهي 12 ألف معاملة خلال 10 أيام

أبها(صدى):

أنهت أمانة منطقة عسير خلال الأسبوعين الماضيين أكثر من 12.332 ألف معاملة بمركز إنجاز لخدمة الجمهور للمستفيدين .

وأوضح رئيس إنجاز أحمد آل داغر أن الخدمات المقدمة عبر مركز “إنجاز ” بالأمانة تبلغ 15 خدمة في مجال استقبال المواطنين والرخص والدعم الفني , إضافة إلى الأراضي والتعديات والتعمير والإنشاءات , وخدمة “منصورين” الخاصة بالمرابطين، ووكالة شؤون البلديات ووكالة الأراضي والمساحة، والإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية، والإدارة العامة للموارد البشرية, واستفسارات المواطنين وذلك عبر تطبيق نظام النافذة الواحدة.