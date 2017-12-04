مواطنون يتهمون قاض بإقامة علاقات محرمة مع نساء في مكة

نايف السالم(صدى):

اشتكى مواطن إلى وزير العدل، أن هناك قاض يقيم علاقة غير شرعية مع طليقته، وشكوى من مواطن آخر للنيابة العامة يتهم فيها القاضي نفسه بإقامة علاقة مع طليقته،كما أشارت التحريات إلى وجود علاقة للمتهم بامراة ثالثة في الرياض قام بتخبيبها على زوجها إلى جانب علاقته مع مغربيات يقمن خارج المملكة “.

وتعود كواليس القضية القضية الأولى ، إلى اتهام مواطن للقاضي بإقامة علاقة غير شرعية مع مطلقته التي سبق للقاضي نظر قضية فسخ نكاحها منه كما نظر القاضي المتهم، قضيتها الأخرى للنفقة المقامة من المرأة والتي حكم فيهما لصالحها – بفسخ النكاح، ودفع النفقة بعد أن تعرف إليها خلال فترة نظره القضية، واستغل ذلك في إقامة علاقة معها، ومن ثم التقدم لخطبتها بعد أن فسخ نكاحها من زوجها، إلا أنه لم يكمل إجراءت الزواج منها، وفقا لصحيفة “المدينة “.

كما تعود أحداث القضية الثانية، إلى استغلال القاضي نظره في قضية امرأة مقامة ضد طليقها، تطالب فيها بإلزامه بسداد قرض مالي مقداره 92 ألف ريال؛ حيث حكم لصالح المرأة بعد أن أقام علاقة معها، وطلب مقابلًا ماديًّا منها، كما أقدم القاضي على كفالة المرأة المذكورة خلال فترة القضية لدى بنك التسليف كفالةً غارمةً لقرض باسمها قيمتة 60 ألف ريال .

كما تم اتهام القاضي بتخبيب امراة على زوجها في الرياض كان يحرضها على فسخ نكاحها، رغم حرصها على زوجها، كما اتهم بتوجيه ألفاظ غير لائقة وشتائم وسب لأزواج النساء الثلاث من خلال مكالماته الهاتفية معهن.