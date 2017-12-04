3 طرق سيتم البدء في رفع السرعة بها لـ 140 كم في الساعة 

حمود العنزي(صدى):

أكدت مصادر بوزارة النقل، أن من الطرقات السريعة في المرحلة الأولى، لوزارة النقل وفروعها في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم والمشمولة من تعديل السرعات، ورفعها إلى 140 كيلومترًا في الساعة هي ” طريق الرياض – الطائف السريع، وطريق الرياض – الشرقية، وطريق الرياض – القصيم “.

وأكدت الوزارة أن ذلك لازم للبدء في الإجراءات اللازمة لرفع السرعات النظامية في الطرق السريعة من 120كم في الساعة إلى 140 كم في الساعة.

وأوضحت المصادر أنه سيتم على وضع لوحات تحذيرية وإرشادية لتبيين السرعات على مسافات متقاربة، تصل إلى لوحة كل 10 كيلومترات.مضيفة أن تعديل السرعات على الطرقات سيسبقه إعلان رسمي عنها.