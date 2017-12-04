أمير تبوك يعلق على توطين قطاع المجوهرات

محمود البلوي(صدى):

علق أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، على قرار توطين قطاع محلات الذهب والمجوهرات في المملكة.

وأكد الأمير فهد بن سلطان، أهمية المتابعة والتنسيق من قبل كافة الجهات لإنجاح حملة توطين محلات الذهب والمجوهرات في المنطقة، مؤكداً حرص القيادة الرشيدة على إتاحة فرص العمل لأبناء وبنات الوطن.

واستقبال أمير تبوك، مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك محمد بن عبدالله الحربي، في مكتبه بالإمارة، الذي قدم تقريرين تناولا انطلاق حملة التوطين في محلات الذهب والمجوهرات بمنطقة تبوك، وبدء العمل في الاستقدام في المحافظات.