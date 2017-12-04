تدشين أول حساب على ” تويتر ” لأقدم مقدمي النشرة الجوية في المملكة 

عادل الحربي(صدى):

في اول تغريدة له، عقب تدشينه حسابه عبر ” تويتر “، قال خبير الأرصاد الجوي وأقدم مقدمي النشرة الجوية في التلفزيون السعودي حسن كراني: ” بسم الله الرحمن الرحيم وبهِ نستعين، على بركة الله أعلن عن إطلاق حسابي الشخصي والوحيد بتويتر، وأسأل الله تعالى أن يعينني ويمكنني من إعطاء معلومات إرصادية تفيد كل من يهتم بها ويطلع عليها “.

وكان السبب الرئيسي لهذا الاتجاه من جانب كراني هو الحديث عن أحوال الطقس والمتغيرات المناخية في المملكة بشكل يومي.

يذكر أن حسن كراني عمل على تقديم النشرة الجوية في التلفزيون السعودي بعد نشرات الأخبار لمدة 30 عاماً، ويمتلك خبرة 40 عاماً في مجال الطقس، واشتهر بابتسامته وجملة “شكراً لإصغائكم مع أحلى الأماني” التي كان يقولها في نهاية كل نشرة.