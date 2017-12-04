التعليم تطلب دمج 1000 مدرسة بالقرى والهجر

علي القحطاني(صدى):

كشفت مصادر، عن طلب وزارة التعليم من وزارة المالية، الموافقة على مشروع دمج أكثر من 1000 مدرسة صغيرة في مختلف المراحل التعليمية في القرى والهجر.

وأكدت المصادر أن عدد المباني المدرسية المستأجرة يزيد على 5000 مبنى، موضحة أن الوزارة تعمل جاهدة على توفير المباني المدرسية الملائمة للطلاب والطالبات، وفقا لصحيفة عكاظ.

وأوضحت المصادر أن وزارة التعليم تنفذ أكثر من 2000 مشروع مدرسي في مختلف المناطق، وفي كل يوم يتم استلام مبان مدرسية جديدة، وستساهم هذه المشاريع عند الانتهاء منها في التخلص من المباني المستأجرة.