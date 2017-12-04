بالفيديو.. وليد الفراج يكشف حقيقة صورة سامي الجابر مع اللاعب الإيراني علي دائي
فند الإعلامي وليد الفراج، حقيقة الصورة المتداولة للاعب الهلال والمنتخب السعودي السابق سامي الجابر، برفقة اللاعب الإيراني السابق علي دائي؛ حيث كشف أنها قديمة وهاجم متداوليها واتهمهم بالغل والمزايدة، مضيفا خلال حلقة أمس (الأحد) من برنامجه “أكشن يا دوري”، أنه بمقارنة صورة سامي الجابر مع علي دائي وصورته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يتضح اختلاف لون ملابس الجابر.
وقال الفراج، إن الصورة قديمة والهدف من تداولها هو التحريض ضد سامي في الشارع الرياضي وهو أمر لا يليق.
ورد على مَن انتقدوا سامي الجابر بسبب صورته مع بوتين على هامش قرعة مونديال روسيا 2018، بأن كل هذه الأصوات خرجت للمزايدة وهناك غل داخل الشارع الرياضي، مشدداً على ضرورة تنظيف الساحة الرياضية من المتعصبين، والتأكيد على احترام المنافسين قبل أن تتحول إلى عقدة نفسية.
الاسطوره سامي الجابر مع بوتين 😜 #قرعه_كاس_العالم2018 pic.twitter.com/APyxPbD7yy
— الفهد { زعيم اسيا } (@ngman1401) December 1, 2017
jamal elmalki[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 1 ساعة
رسالة الي الاستاذ / وليد الفراج قبل ان ننظر الي الشارع الرياضي والتعصب الفتاك في الكورة السعودية لابد من محاسبة القلم الاعلامي المرئي المسموع المكتوب الخ وغيره كثير من لهم منصة حتى التحكيم والمسؤلين من لهم سلطة واذا كان هناك على حد قولك و مشدداً على ضرورة تنظيف الساحة الرياضية من المتعصبين،يجب ان يبدأ التنظيف من الاعلى إلي الأسفل حتى تكون هناك بيئة رياضية نظيفة نزيهة
سلطان[ عدد التعليقات: 115 ] نشر منذ 1 ساعة
بغض النظر ان علي دائي رافضي ومجوسي كلب ، إلا اني اشوفه افضل مهاجم في تاريخ اسيا كله .. هذا ايام الفطاحلة كان مشارك في امم اوروبا مع بايرن ميونيخ ..
الهاوي[ عدد التعليقات: 70 ] نشر منذ 44 دقيقة
هداف أسيا التاريخي ولعب مع باريمونخ الالماني وش المشكلة أذا سامي أخذ معه صورة سلفي
🇸🇦KSA🇸🇦[ عدد التعليقات: 6319 ] نشر منذ 39 دقيقة
اشغلتونا يالسنتورة قال اسطورة
اسطورة من ورق
وانت يالهراج اع لامي متعصب يبحث عن مجد وتعبئة جيبوبك والله لايهمك لاعب ولاغيره
وين ماتكون مصلحتك تلهث وراها
سويلم الهزيمي[ عدد التعليقات: 4590 ] نشر منذ 37 دقيقة
لا مشكله ف الاعبين ياخذون سلفي مع الاخرين خص لصار بدوره