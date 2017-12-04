بالفيديو.. وليد الفراج يكشف حقيقة صورة سامي الجابر مع اللاعب الإيراني علي دائي 

نايف السالم(صدى):

فند الإعلامي وليد الفراج، حقيقة الصورة المتداولة للاعب الهلال والمنتخب السعودي السابق سامي الجابر، برفقة اللاعب الإيراني السابق علي دائي؛ حيث كشف أنها قديمة وهاجم متداوليها واتهمهم بالغل والمزايدة، مضيفا خلال حلقة أمس (الأحد) من برنامجه “أكشن يا دوري”، أنه بمقارنة صورة سامي الجابر مع علي دائي وصورته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يتضح اختلاف لون ملابس الجابر.

وقال الفراج، إن الصورة قديمة والهدف من تداولها هو التحريض ضد سامي في الشارع الرياضي وهو أمر لا يليق.

ورد على مَن انتقدوا سامي الجابر بسبب صورته مع بوتين على هامش قرعة مونديال روسيا 2018، بأن كل هذه الأصوات خرجت للمزايدة وهناك غل داخل الشارع الرياضي، مشدداً على ضرورة تنظيف الساحة الرياضية من المتعصبين، والتأكيد على احترام المنافسين قبل أن تتحول إلى عقدة نفسية.