فيديو.. حضور جماهيري مكثف في ثالث حفلات الموسيقار ياني بالرياض
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو تظهر جانبا من الحفل الذي أحياه أحياه الموسيقار العالمي ياني في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمدينة الرياض أمس الأحد.
وشهد الحفل حضورا جماهيريا مكثفا، وحظي الموسيقار اليوناني ياني على تفاعل مكثف ولافت من الجمهور من الجنسين، في الحفل الثالث الذي أحياه بالمملكة برعاية هيئة الترفيه، بعد الحفلين اللذين أقيما بمدينة جدة الخميس والجمعة الماضيتين.
الروقي[ عدد التعليقات: 212 ] نشر منذ 30 دقيقة
والتراب بياني هذا وطقته ماحنا بحاجتهم اصلا لاهم والا السينما
ومدري الناس هاذي ماتجد سعادتها الا في هالاموور ……
الاغاني ماوراها خير ابد …
أبوحنين[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 18 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل
وعليه توكلنا وعليه نشكي حالنا
مع هالرويبضات