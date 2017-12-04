فيديو.. حضور جماهيري مكثف في ثالث حفلات الموسيقار ياني بالرياض

علي القحطاني(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو تظهر جانبا من الحفل الذي أحياه أحياه الموسيقار العالمي ياني في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمدينة الرياض أمس الأحد.

وشهد الحفل حضورا جماهيريا مكثفا، وحظي الموسيقار اليوناني ياني على تفاعل مكثف ولافت من الجمهور من الجنسين، في الحفل الثالث الذي أحياه بالمملكة برعاية هيئة الترفيه، بعد الحفلين اللذين أقيما بمدينة جدة الخميس والجمعة الماضيتين.