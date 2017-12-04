العثور على طفل رضيع داخل كيس ملقى بين سيارتين بمكة
عثر عامل نظافة في مكة المكرمة فجر أمس الأحد، أثناء مباشرة عمله، على طفل رضيع ملقى بين سيارتين متوقفتين في أحد الشوارع، موضوعا داخل كيس.
وأكدت مصادر أن الدوريات الأمنية حضرت إلى الموقع، وسلمت الطفل لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وسجلت محضراً بالواقعة، ونقل الطفل إلى مستشفى الولادة والأطفال للكشف عليه، وتلقي الرعاية الطبية الكاملة فيها، وفقا لصحيفة المدينة.
الروقي[ عدد التعليقات: 212 ] نشر منذ 43 دقيقة
جدتي ليا وديتها للغنم تقول لاتاطى على الكراتين بالسياره يمكن يكون فيها ورع وتذبحه واضحك من كلامها
تسيف ورع بالشارع مرمي وفي كرتون بعد …. الان الفكره بدأت تدخل في راسي تدريجيا
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39259 ] نشر منذ 40 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,