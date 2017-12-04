العثور على طفل رضيع داخل كيس ملقى بين سيارتين بمكة

علي القحطاني(صدى):

عثر عامل نظافة في مكة المكرمة فجر أمس الأحد، أثناء مباشرة عمله، على طفل رضيع ملقى بين سيارتين متوقفتين في أحد الشوارع، موضوعا داخل كيس.

وأكدت مصادر أن الدوريات الأمنية حضرت إلى الموقع، وسلمت الطفل لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وسجلت محضراً بالواقعة، ونقل الطفل إلى مستشفى الولادة والأطفال للكشف عليه، وتلقي الرعاية الطبية الكاملة فيها، وفقا لصحيفة المدينة.