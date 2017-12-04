طريقة جديدة لتوثيق وإدارة الأداء في المملكة تكشفها ” المرور “

حمود العنزي(صدى):

تجهز الإدارة العامة للمرور، الدوريات بكاميرات مراقبة مثبتة داخل المركبات، وعلى الألبسة ” Body Cam ” لتوثيق وإدارة الأداء، وتطوير إجراءات الإبلاغ عن الحوادث وتحديد مواقعها باستخدام الأنظمة التقنية.

وتغلظ إدارة المرور، عقوبات المخالفات المرورية التي تؤثر على السلامة المرورية، وإعادة صياغة ومراجعة نظام النقاط المروري، وإيجاد آلية التطبيق الفعلي له، وتطوير سياسات موحدة للعمل المروري.

يذكر أن تطوير اللائحة التنظيمية والمواصفات الفنية جاء بما يضمن جودة وتحسين سلوك قائد المركبة، كأحد مرتكزات المرور السعودي الجديدة، إضافة إلى تفعيل الرقابة على المدارس الحالية، للتأكد من التزامها بالبرامج التدريبية المعتمدة، والتصريح بإنشاء مدارس تعليم القيادة وفق معايير عالمية، وتطوير منصة إلكترونية لمدارس القيادة