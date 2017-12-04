مفاوضات جديدة بين ” النصر ” واللاعب الزيمبابوي خاما بيليت

تعود المفاوضات من جديد بين نادي النصر واللاعب الزيمبابوي خاما بيليات بعد توقفها الفترة الماضية عقب إغلاق فترة التسجيل الصيفية.

يأتي ذلك بسبب رغبة اللاعب الكبيرة في ارتداء شعار النصر رغم تلقيه أربعة عروض جادة أبرزها من ناد روسي، إلى جانب نادي الزمالك المصري.

وسيدخل النجم الزيمبابوي الفترة الحرة التي ستتيح له الانتقال لأي ناد يرغبه دون الرجوع لإدارة ناديه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في يناير القادم، بعد أن كان ناديه اشترط نحو أربعة ملايين دولار لانتقاله للنصر خلال الفترة الماضية.

وأكدت المصادر أن عضو هيئة أعضاء شرف النصر سلمان المالك أبدى استعداده للتكفل بتكاليف الصفقة في تلك الفترة استمرارا لدعمه المتواصل لناديه، ورغبة شخصية منه في إحضار هذا اللاعب تحديدا، وكانت أولى خطوات الغزل المعلن بين المالك وبيليات متابعة اللاعب الزيمبابوي لحساب المالك الرسمي في ” تويتر “، في إشارة واضحة للعلاقة القوية التي تربط الطرفين، التي جاءت بعد توصل النصراويين واللاعب إلى رغبة مشتركة في ارتداء بيليات لشعار العالمي.