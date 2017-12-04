طقطقة – رجع الزعيم !

الإثنين 4
ديسمبر
هههههههه والله ثم والله انها لاصقه فيكم
اوروا العالميه صعبه قويه
بررو لين بكره لا صقه لاصقه
نعنبوا داركم تلومون الآخرين وأنتم مشجعين ضد ناديكم
أي صنف هذا
العالميه صعبه قويه
س د ن ي
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حسين ياخي حسين[ عدد التعليقات: 341 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههه والله ثم والله انها لاصقه فيكم
اوروا العالميه صعبه قويه
بررو لين بكره لا صقه لاصقه
يارب خليهم واحفظهم لي R M A[ عدد التعليقات: 145 ] نشر منذ 59 دقيقة
نعنبوا داركم تلومون الآخرين وأنتم مشجعين ضد ناديكم
أي صنف هذا
العالميه صعبه قويه
س د ن ي