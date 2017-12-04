غوستافو: نحترم فريق الباطن والتركيز سبيلنا الوحيد للفوز

نواف السالم(صدى):

قال الإرجنتيني غوستافو كوينتيروس مدرب الفريق النصراوي، إنه يحترم فريق الباطن وأنه يركز على فريقه فهو سبيله الوحيد لتحقيق الفوز، مضيفا أن أرضية ملعب الباطن غير معتاد عليها اللاعبين.

ووصف غوستافو كوينتيروس، المباراة أمام الباطن بالصعبة كونها أمام فريق منظم ولديه مهاجمون خطيرون، بعد أن شاهد آخر مباراتين لهم تثبت قوتهم وانضباطهم داخل الملعب، لكنه أشار إلى أن تأجيل المباراة إلى هذا الوقت جاء من صالحهم بعد أن أصبح فريقه بشكل أفضل، كما وصف.

ثم وصف التطور الذي ظهر على فريقه بقوله: فريقي في المباراة يقدم أداء جيدا من ناحية خلق الفرص والاستحواذ وتنويع الهجمات واللعب، لكن لدينا جزئية إضاعة الفرص ولدينا وقت لمعالجتها مع مرور المباريات، وأنا ثقتي كبيرة في اللاعبين وفي سرعة استجابتهم لما يطلب منهم.

وتحدث عن الليبيري جيبور مهاجم فريقه، وقال: ” اللاعب لديه ظرف عائلي يتمثل بمرض زوجته، ونحن معنويا معه ونأمل أن يزول هذا الظرف ونستفيد من إمكاناته “.

ووصف الفريدي باللاعب المهم الذي يملك موهبة مهمة، وقال عنه: «بالتأكيد ستتم الاستفادة من الفريدي بعد عودته بشكل تدريجي في بعض الدقائق التي نحتاجه فيها حتى يعود تدريجيا لمستواه ويخدم الفريق بكل ما يملك».