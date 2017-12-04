اختيار سيزار ليكون بديلا لـ إدواردو

نواف السالم(صدى):

وقع الاختيار على اللاعب المحترف البرازيلي برونو سيزار، من بين عدة أسماء بعد طلب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الأرجنتيني دياز التعاقد مع صانع ألعاب خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة لتعويض غياب كارلوس إدواردو الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي، ترتب عليه غياب اللاعب عن تمثيل الزعيم فيما تبقى من مباريات ونهاية موسمه مع الفريق.

وسبق لـ سيزار الاحتراف بالدوري السعودي مع فريق الأهلي خلال موسمي 2013 و2014، كأحد أهم الملفات التي تدرسها إدارة الهلال للبحث عن بديل للبرازيلي كارلوس إدواردو.

ويلعب البرازيلي سيزار (29 عاما) في خانة الجناح الأيسر، كما يعتمد عليه في صناعة اللعب، ويرتبط بعقد مع فريق سبورتينغ لشبونة يمتد حتى يونيو 2020، إذ بدأ مسيرته الرياضية مع فريق أي سي باهيا عام 2007، ومثل 12 نادياً معظمها أندية برازيلية حتى خرج من البرازيل عام 2010، إذ لعب مع فريق بنفيكا البرتغالي الذي انتقل بعده إلى فريق الأهلي عام 2012، ثم انتقل إلى فريق بالميراس البرازيلي عام 2013، ليعود في الموسم الذي يليه إلى الأهلي مجدداً.

يذكر أن القيمة السوقية للاعب حالياً هي 4.5 مليون يورو، وتعمل إدارة النادي على توفيرها من خلال بيع عقد الأوروغوياني ماتياس بريتوس أو إعارته.