تفاصيل هروب أطباء مجمع شهير بـ ” الطائف ” خلال جولة وزارة الصحة المفاجئة

عبد العزيز القثامي(صدى):

لخوفه من رصد مخالفات بحق مجمعهم الطبي الشهير، هرب أطباء أحد المجمعات الطبية بالطائف من إدارة شؤون القطاع الخاص التابعة للصحة خلال جولتها المفاجئة.

وقال المتحدث باسم ” صحة الطائف ” بالإنابة عيضة الهذلي، أنه تم إغلاق أربعة مجمعات طبية شهيرة؛ اثنين منها بطريق وادي وج وأخرى بشارع حسان والستين بعد رصد عدد من المخالفات، من أبرزها قيام التمريض بالكشف في أقسام الطوارئ دون طبيب، وانعدام التعقيم، وهروب بعض الأطباء أثناء جولة اللجنة، وعدم وجود استشاري نساء وولادة، بالإضافة إلى وجود نموذج لفحص العمالة يفتقد لتدوين الأمراض ويكتفي بسلامة المراجع فقط، وعدم إبراز التسعيرة المعتمدة من مديرية الشؤون الصحية، وانتهاء التراخيص المهنية لبعض العاملين، ورصد أدوية ومحاليل منتهية الصلاحية، وأدوات طبية غير معقمة، ونقص في القوى العاملة لتقديم الخدمات الصحية للمراجعين_ وفقا لصحيفة عكاظ.

وأضاف الهذلي أنه تم إغلاق المجمعات تحفظيا لحين تلافي الملاحظات، مؤكدا استمرار صحة الطائف؛ ممثلة في إدارة شؤون القطاع الخاص؛ في جولاتها على المجمعات والمستشفيات الخاصة للتحقق من تطبيق المعايير والاشتراطات الصحية دون تهاون، وتقديم أفضل الخدمات، فيما تراجع لجنة المخالفات الصحية عددا من قرارات الإغلاق الأخرى لعدد من المجمعات الصحية المتوقع إغلاقها الأسبوع القادم.