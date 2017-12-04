وسام بمرتبة (أم شهيد )

دون ثرى الوطن يدفع جنودنا أرواحهم ،يبذلون أغلى مايملكون من أجله وهل يوجد أغلى من الروح شيئاً يبذل ، ومن وراء هؤلاء الأبطال أمهات قدمت فلذة كبدها ،وقرة عينها لينعم الوطن وأبناؤه بالأمان ،لم أتمنى يومياً أن أسطر حروفي بماء الذهب وأعطرها بالمسك الإ اليوم لأني سأرفعها لمن تقلدت أعلى وأغلى وسام تتوج به أم وهو مسمى (أم الشهيد )،لا أدري هل أرسل لك كلمات أعزيك بها أم أهنيك ،البقاء لله ياأم البطل ابنك فٌجعنافيه مثلك ونٌثمن ماقدم ، أم الشهيد لا تحزني أرفعي كفيك لرب السماء أسجدي لله شكراً فقد أصطفاك لهذه المكانة العظيمة ،ويكفيك قوله تعالى ((وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ) ابنك لم يمت، فهو حى فى أعلى عليين، ابنك لم يفارق، لأن روحه الطاهرة ترفرف حولنا، وتضحياته باقية بيننا، لا أرى في محياك الإ حزن شامخ وعز وفخروطمأنينة ،،ليتني أستطيع أن أحتضن قلبك المكلوم وأحمل جزء من حزنك وأبعده عن قلبك الطاهر،، أم الشهيد أحسن الله عزاءك وربط على قلبك وهنئياً لك هذة المكانة و وتقبل الله فلذة كبدك وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة .