أمير عسير يوجه بإغلاق مطعم شهير ومنع سفر عماله لتسببه في حادث تسمم 

أبها(صدى):

وجه أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد، بإغلاق المطعم الشهير بمحايل عسير المتسبب في حادث التسمم الذي أودى بحياةفتاة تبلغ من العمر 23 عاما وإصابة 3 من شقيقاتها قبل أسبوعين.

كما منع أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد، سفر عمال المطعم، وكان الموقوفون أربعة عمال، ثلاثة من الجنسية الفلبينية، والرابع عربي.

ووجه أمير المنطقة وأحال القضية للنيابة العامة للتحقيق، مبينا أنه سيتم إعلان النتائج بعد استكمال الإجراءات النظامية.

ونقل الفلقي تعازي ومواساة الأمير فيصل بن خالد لوالد وأسرة الفتاة الراحلة في منزلهم ببلدة قرين في بني ثوعة، داعيا الله تعالى لها بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان، متمنيا لشقيقاتها الشفاء العاجل.

من جانبه، أعرب والد الفتيات أحمد محمد فايع الملقب بمجردي عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على حرصه واهتمامه وتفاعله، مبينا استغرابه من عدم ذكر التسمم في التقارير الطبية لابنته الراحلة.

وبين أن ابنته الراحلة أصيبت بإغماءة عقب تسممها وتم نقلها إلى مستوصف في محايل، ولم يتم إجراء أي إسعافات لها، مما استدعاه لنقلها إلى مستشفى محايل، مشددا على مطالبته بمحاسبة المتسبب في الحادثة، التي راحت ضحيتها ابنته، ومازال الخوف يلاحقه على مصير بناته الأخريات.