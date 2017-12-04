” العدل ” تصدر قرارا جديدا وحاسما بشأن 23 محاميا

عادل الحربي(صدى):

بعد انتحالهم صفة محام، توعدت وزارة العدل 23 شخصا بالسحن محذرة بذلك كل من يزاول مهنة ” الترافع ” دون الحصول على ترخيص.

وكانت وزارة العدل أحالت 23 شخصاً، انتحلوا صفة محامٍ، إلى النيابة بتهمة مخالفتهم أحكام نظام المحاماة.

وأكدت الوزارة، حرصها على صيانة جانب المهنة، وحفاظاً للمرفق العدلي من الإساءة.

وتنص المادة الـ37 من نظام المحاماة على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة مالية لا تقل عن 30 ألف ريال، أو بهما معا، كل من انتحل صفة المحامي، أو مارس مهنة المحاماة خلافاً لأحكام النظام، والشخص الذي يمارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين.

وشددت وزارة العدل على المحامين بضرورة الالتزام بنظام المهنة والأنظمة ذات الصلة، وطالبتهم بأن «يكونوا عونا للقاضي في أداء المهمة المنوطة بهم وهي الدفاع عن موكليهم وفق المقتضيات الشرعية والأنظمة المرعية، وأن يكونوا مساهمين في زيادة الوعي القانوني بالمجتمع تحقيقا لسمو رسالة المهنة».