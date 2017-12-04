” صحة الطائف ” تعتبر شكوى فساد مالي وإداري بإحدى مستشفياتها قديمة 

عبد العزيز القثامي(صدى):

اعتبرت مديرية الشؤون الصحية بالطائف، أن شكوى شبهة فساد إداري ومالي في بعض مستشفياتها، وتخص بعض منسوبيها، التي تم تداولها منذ نحو أسبوع، على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ” واتساب ” قديمة.

وعلق المتحدث باسم الصحة بالإنابة عيضه الهذلي: ” يمكنكم التواصل مع الجهات المختصة في مثل هذه الأمور “.

ومن جانبها بدأت صحة الطائف، التثبت من صحة ما ورد في الشكوى، التي تكونت من خمسة مرفقات، وذيلت بتوقيع وهوية أحد مديري الإدارات، إذ رفعها لوزير الصحة، مشتملة على جملة ” في فمي ماء “، وفق نص الشكوى.

وقالت المصادر إن صحة الطائف فور علمها بالشكوى بدأت بالتثبّت من تفاصيلها المتضمنة مخالفات عدة، وفساداً إدارياً ومالياً، وانتهاكات لحقوق المرضى. يذكر أن «عكاظ» كشفت أمس إحالة مسؤول بارز في صحة الطائف للتحقيق بشأن اعتماده تقريراً صحياً يعتقد أنه مزيف، ينفي إصابة عامل بالدرن.