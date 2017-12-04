تعليق الدراسة في ابتدائية للبنات بالرياض لهذا السبب

علي القحطاني(صدى):

علقت إدارة تعليم الرياض، الدراسة في إحدى المدارس الابتدائية في حي العريجاء، اليوم الاثنين، بسبب تسجيل حالة اشتباه بالتماس كهربائي جاءت بعد أيام قليلة من تسبب التماس كهربائي في حريق بأحد الفصول.

وأكد مدير الإعلام التربوي علي الغامدي، أنه وفي أثناء الدوام الرسمي أمس حصلت حالة اشتباه بالتماس كهربائي في أحد الفصول وتم على الفور تنفيذ خطة الإخلاء المتبعة في مثل هذه الحالات، كما تم استدعاء الدفاع المدني وفرقة الخدمات المساندة والصيانة التابعة للإدارة.

وأضاف: ” على أثر ذلك قررت الإدارة ومن باب الحرص على بناتنا الطالبات إيقاف الدراسة اليوم الاثنين لحين التأكد من سلامة المبنى وتنفيذ الصيانة اللازمة له ” .