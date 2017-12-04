صور.. الإطاحة بالمواطن الذي هاجم رجل مرور بساطور

حمود العنزي(صدى):

ألقت الدوريات الأمنية في الرياض، على المواطن الذي لاحق رجل مرور بساطور في أحد شوارع الرياض.

وأظهرت صور متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الشخص مكبلا وهو داخل إحدى الدوريات، كما أظهرت السلاح الذي كان بحوزته وهو عبارة عن ساطور.

وأظهر فيديو متداول، الشخص وهو يلاحق رجل مرور حول سيارة ويلوّح بساطور يحمله في يده، ويحاول رجل الأمن تفادي التشابك معه، وتظهر سيارة مرور خلف سيارته بآثار صدمة على الطرف، وسيارة مرور أمامها لمنعها من الحركة.