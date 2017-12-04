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صور.. الإطاحة بالمواطن الذي هاجم رجل مرور بساطور

صور.. الإطاحة بالمواطن الذي هاجم رجل مرور بساطور
حمود العنزي(صدى):

ألقت الدوريات الأمنية في الرياض، على المواطن الذي لاحق رجل مرور بساطور في أحد شوارع الرياض.
وأظهرت صور متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الشخص مكبلا وهو داخل إحدى الدوريات، كما أظهرت السلاح الذي كان بحوزته وهو عبارة عن ساطور.
وأظهر فيديو متداول، الشخص وهو يلاحق رجل مرور حول سيارة ويلوّح بساطور يحمله في يده، ويحاول رجل الأمن تفادي التشابك معه، وتظهر سيارة مرور خلف سيارته بآثار صدمة على الطرف، وسيارة مرور أمامها لمنعها من الحركة.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 157 ] نشر منذ 24 دقيقة

ايش سالفته هالشايب اللي مو صاحي

[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 22 دقيقة

شكله مريض نفسي..
لكنكم دحينا شهرتم به .. راح يطالب ب5مليون حقت التشهير

[ عدد التعليقات: 14411 ] نشر منذ 18 دقيقة

يمكن يكون مريض نفسي

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