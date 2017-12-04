حماية المستهلك تكشف تفاصيل صادمة عن المخابز والغش التجاري

نايف السالم(صدى):

كشف أمين عام جمعية حماية المستهلك الدكتور عبدالرحمن القحطاني، عن تفاصيل صادمة بشأن المخابز في المملكة.

وأكد القحطاني، أن 52% من المخابز لا تلتزم بالوزن النظامي للخبز، و 13% من الأجهزة الكهربائية مغشوشة، وذلك خلال كلمته بأمسية بعنوان ” مواجهة الغش والتقليد في السوق السعودية ” بمقر ديوانية بدر الراجحي، أمس الأحد.

وأوضح القحطاني أن هناك سلع مقلدة ومغشوشة بكميات كبيرة تدخل المملكة قادمة من الصين، وأن 26% من ألعاب الأطفال الموجودة بالأسواق مغشوشة، مؤكدا أن قطع غيار السيارات تعتبر من أخطر أنواع الغش التجاري، لافتا إلى أن الجمارك ضبطت في عام 2015م، 123 مليون وحدة مغشوشة ومقلدة، لعدم مطابقتها، بزيادة قدرها 31 % عن العام الماضي.