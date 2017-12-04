ضبط وافدا عربيا يتعاطى مادة مخدرة داخل سيارته بجدة

حمود العنزي(صدى):

تمكنت الجهات الأمنية من ضبط سائق من جنسية عربية، يتعاطى مادة الهيروين المخدرة داخل سيارته في حي الفيصلية.

وأكدت مصادر، أن الجهات الأمنية أثناء قيامها بعملها داخل حي الفيصلية اشتبهت بشخص داخل مركبته وعليه آثار الارتباك، وعند تفتيشه وُجد بحوزته إبرة، كما تم العثور على شنطة صغيرة الحجم، بداخلها كيس، به مادة صفراء اللون من مادة الهيروين المخدر.

وأضافت المصادر أنه تم التحفظ على الشخص والمضبوطات تمهيدًا لإحالته لإدارة مكافحة المخدرات بحكم الاختصاص.