أمريكا تعلن إنهاء مشاركتها مع الأمم المتحدة لوضع اتفاقية عالمية للهجرة

واشنطن(صدى):

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت إنهاء مشاركتها في جهود الأمم المتحدة لوضع اتفاقية عالمية حول الهجرة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، في بيان صحفي، إن المباحثات حول الاتفاقية اعتمدت إعلان نيويورك، وهو وثيقة اعتمدتها الأمم المتحدة في عام 2016 تلتزم بتعزيز الحوكمة العالمية بديلا لسيادة الدول، وتتضمن عددا من الأهداف والسياسات العامة التي لا تتفق مع القوانين والسياسة الأمريكية .

وأكد تيلرسون بأن الولايات المتحدة ستواصل العمل على عدد من الجبهات في الأمم المتحدة، وموضحا بأن الولايات المتحدة لا يمكن لها في هذه الحالة ببساطة أن تؤيد بحسن نية خطوة من الممكن أن تقوض الحق السيادي للولايات المتحدة في إنفاذ قوانينها المتعلقة بالهجرة وتأمين الحدود .

وشدد تيلرسون على دعم الولايات المتحدة للتعاون الدولي بشأن قضايا الهجرة، ومشيرًا إلى أن المسؤولية الرئيسية للدول ذات السيادة تكمن في المساعدة على ضمان أن تكون الهجرة آمنة ومنظمة .