الكلية التقنية بصامطة تبدأ استقبال طلبات القبول إلكترونيا

حسن الجعفري(صدى):

بدأت الكلية التقنية بمحافظة صامطة في منطقة جازان أمس الأحد, استقبال طلبات القبول في أقسام الكلية لخريجي الثانوية العامة القسم العلمي أو المعاهد الفنية ، وذلك للفصل الثاني من العام التدريبي 1438/ 1439هـ عبر الموقع الإلكتروني الموحد للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/pages/main.xhtml

وأوضح عميد الكلية أحمد بن داحش دربشي أن القبول الذي يستمر حتى 26 من الشهر الجاري سيكون في قسم التقنية المدنية والمعمارية تخصص تقنية مدنية وتخصص تقنية معمارية وتخصص تقنية المساحة , وقسم التقنية الإدارية تخصص المحاسبة , وقسم التقنية الإلكترونية تخصص إلكترونيات صناعية وتحكم وقسم تقنية الحاسب الآلي تخصص إدارة أنظمة شبكات , داعياً المتقدمين للاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة بالكلية، وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني للقبول الموحد وتحري الدقة في إدخال البيانات وطباعته ، فيما سيتم إرسال ترشيح القبول عبر رسائل نصية SMS على أرقام هواتف الاتصال في استمارة القبول الإلكتروني لاستكمال الإجراءات المطلوبة للمتقدمين بمقر الكلية.