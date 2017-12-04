إصدار أول رخصة إلكترونية في رجال ألمع

سعيد العجل(صدى):

أصدرت ‫بلدية محافظة رجال ألمع، أول رخصة مهنية إلكترونية عبر نظام بلدي لأحد المستفيدين لتكون كخطوة أولى لتسهيل الخدمات في سبيل إنجاز وإنجاح الخدمات لمستفيدي البلدية .

وشدد رئيس بلدية بمحافظة رجال ألمع الأستاذ سعيد بن علي حافظ، على أن هذه الخدمة تأتي في إطار برنامج التحول الوطني 2020 والمنبثق من رؤية المملكة 2030 وضمن خطوات تقوم بها وزارة الشؤون البلدية والقروية لتطوير مستوى الخدمات البلدية والإرتقاء بها لتحقيق تطلعات المواطنين المستفيدين من هذه الخدمات .

وفي ختام حديثه وجه شكره لوزير الشؤون البلدية والقروية على ما يوليه من إهتمام مباشر لتطوير العمل البلدي في كافة مجالاته.