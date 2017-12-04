مصدر عسكري: لهذه الأسباب تأخرت قوات صالح

فهمي محمد(صدى):

قال مصدر عسكري في الحرس الجمهوري الذي يسيطر عليه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، إن السبب الحقيقي وراء تأخر تقدم قوات صالح في المواجهات التي وقعت يوم أمس الأحد .

وقال المصدر العسكري بحسب “المشهد اليمني” أن سبب تراجع قوات صالح يعود إلى أن أجهزة الاتصالات اللاسلكية العسكرية كانت مرتبطة بأجهزة الحوثيين .

وأضاف المصدر أنه تم في وقت متأخر من يوم الأحد تغيير أجهزة قوات صالح بأجهزة جديدة لا ترتبط بأجهزة الحوثيين.

وأكد المصدر أن الساعات القادمة ستكون حاسمة والغلبة فيها لقوات صالح وسيتمكنون من تنحية المليشيات وطردهم من العاصمة.