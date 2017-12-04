طائرات التحالف تقصف معاقل ميليشيا الحوثي الإيرانية في صنعاء

فهمي محمد(صدى):

شنت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء أمس الأحد، غارات على عدد من المعاقل التابعة لميليشيات الحوثي الإيرانية في صنعاء، في اليوم الخامس من اشتباكات عنيفة شهدتها العاصمة اليمنية.

وشملت غارات طائرات التحالف، مقر الفرقة الأولى مدرع، ومعسكر الصيانة، وقرب مطار صنعاء، فضلا عن معسكر الدفاع الجوي في مديرية بني الحارث شمالي صنعاء.

وأدت الاشتباكات بين قوات حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يقوده الرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة، وميليشيات الحوثي الإيرانية من جهة أخرى، إلى أكثر من 200 قتيل، خلال 5 أيام.

واشتدت وتيرة المعارك بين في الحي السياسي ومنطقة حدة وشارع بغداد بصنعاء، فيما سمعت دوي انفجارات كبيرة.