شاب يتحرش بعاملة منزلية ويبث مقاطعه المخلة عبر ” سناب شات “
وثق شاب سعودي، قيام بالتحرش بعاملة منزلية بنشره صورا ومقاطع فيديو في وضعيات مخلة بالآداب العامة، واضعًا عبارات على جسده متجاوزًا كافة العادات والتقاليد.
وأظهرت الصور تعمد الشاب التحرش بعاملة منزلية من جنسية آسيوية قبل عام من الآن وبثها عبر حسابه في “سناب شات “، كما أظهرت الصور تهكمه على المواطنين، في موقف أثار الرأي العام، مطالبين بالقبض عليه ومحاسبته وتطبيق الأنظمة بحقه.
الطالب النجيب[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 56 دقيقة
لا أعتقد أن الشاب هو من قام ببث الفيديو
هذه عادة لدى الخادمات عندما تسافر تنشر فضائح العوائل الخليجية
وجهة نظري أن الخادمة هي من صورت
والله أعلم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23494 ] نشر منذ 54 دقيقة
هذا حقير😡
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39255 ] نشر منذ 53 دقيقة
اعقب ياالمخيس ,,
,, سترك الله ففضحت نفسك ,,
,, تستاهل كل نكال ,,