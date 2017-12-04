شاب يتحرش بعاملة منزلية ويبث مقاطعه المخلة عبر ” سناب شات “

حمود العنزي(صدى):

وثق شاب سعودي، قيام بالتحرش بعاملة منزلية بنشره صورا ومقاطع فيديو في وضعيات مخلة بالآداب العامة، واضعًا عبارات على جسده متجاوزًا كافة العادات والتقاليد.

وأظهرت الصور تعمد الشاب التحرش بعاملة منزلية من جنسية آسيوية قبل عام من الآن وبثها عبر حسابه في “سناب شات “، كما أظهرت الصور تهكمه على المواطنين، في موقف أثار الرأي العام، مطالبين بالقبض عليه ومحاسبته وتطبيق الأنظمة بحقه.