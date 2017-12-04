تفاصيل جديدة يرويها شقيق الفتاة المعتدي عليها من عضو هيئة الأمر بالمعروف

نايف السالم(صدى):

قال شقيق الفتاة التي تردد أنها تعرضت لاعتداء مساء أمس في أحد الأسواق التجارية غرب العاصمة من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن لديه فيديو، يثبت الاعتداء على شقيقته، بالإضافة لبعض الشهود الذين وقفوا على الواقعة.

وقال شقيق الفتاة: ” كانت شقيقتي تجلس خارج المحل الذي تعمل به فتوقف عندها رجال الحسبة وألحوا عليها أن تدخل، فأوضحت لهم أنها لا تستطيع الدخول حتى تأخذ الإذن “.

وأضاف: جاء بعض الفتيات العاملات في المحلات الأخرى ووثقوا الموقف بالفيديو ولعل هذا استفز رجال الهيئة وعندما دخلت شقيقتي المحل دخلوا وراءها وانهالوا عليها ضرباً بحجة تصويرها لهم بالمخالفة “وتابع: سحبوها للخارج، وأكملوا الضرب، فتكسرت أظافر يديها، وظهر اللحم، وتعرضت لضربه على الفك. وقال ” كذلك سحبوا الجوال، ورددوا (لماذا تصوروننا)، لكن أعادوه.

وأردف” نقلت شقيقتى للمستشفى، وتلقت العلاج “.لافتاً إلى أنه حضر آخر المشاجرة بعدما اتصلت عليه شقيقته، وسجَّل رجال الهيئة تقاريرهم، والدوريات كذلك سجلت تقاريرها.

وتساءل كيف يتجرؤون والنظام واضح في مسألة تطاولهم على الآخرين؟ وكيف دخلوا المحل وهو مخصص للنساء؟ وأكد أنه سيقف بجوار شقيقته حتى تحصل على حقها بالقانون .