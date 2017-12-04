جامعة أم القرى تبحث عن مبنى لكلية القنفذة بعد شكوى طالبة لنائب أمير مكة

عادل الحربي(صدى):

أوضحت جامعة أم القرى، أنها تبحث عن مبنى مستأجر للكلية الجامعية في القنفذة بشرط أن يكون مسلّحا وحديث الإنشاء، ومتوافقا مع الشروط الفنية للمباني الأكاديمية.

وكانت طالبة قد استغلت وجودها في مستشفى القنفذة الذي زاره نائب أمير مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر، لتستوقفه وتشكو له أوضاع كليتها السيئة، ما دفع الجامعة للاستجابة سريعا لشكواها.

وأكدت الجامعة في بيان، أنه يجب توفر وسائل السلامة، وغرفة حارس، ومساحات خارجية كافية للمواقف، وتقوية الكهرباء في المبنى بالقوة المطلوبة.