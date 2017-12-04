صور.. ملثمون يسطون على شركة ” تأجير سيارات ” بسواطير

طلال الغامدي(صدى):

تعرضت شركة تأجير سيارات ليموزين لعملية سطو من قبل ملثمون مسلحون بسواطير أمس الأحد، في حي الحزم بالرياض.

وسرق الملثمون مبلغ 120 ألف ريال، حيث استيقظ عمال الشركة على أصوات تكسير للأبواب في حوالي الساعة الثانية والنصف صباحاً، فاتجهوا إلى المكاتب، ووجدوا اللصوص الملثمين يحملون سواطيرهم، فلم يستطيعوا مقاومتهم وتمكن الجناة من الفرار.

وباشرت الجهات الأمنية الموقع ورفعت البصمات، وتابعت محتوى كاميرات المراقبة، وشرعت في عملية تعقب الجناة.