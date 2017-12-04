بالفيديو.. حفل زواج يتحول إلى ميدان رماية أمام الدوريات الأمنية في طريب

أبها(صدى):

نشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مادة مصورة يقوم فيها عدد من الشباب بإطلاق الأعيرة النارية أثناء مرور الدوريات الأمنية وذلك خلال حفل زواج في محافظة طريب بمنطقة عسير.

وكشف الفيديو، قيام البعض بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة، وبشكل عشوائي دون الاهتمام بوجود عدد من السيارات للدوريات الأمنية في الموقع.

وطلب رجال الأمن من مطلقي الأعيرة النارية التوقف عن إطلاق النار عدة مرات “دون استجابة” ما دفع الجهات الأمنية للتدخل وتفريقهم بواسطة مكبرات الصوت والسيارات الأمنية.

يشار إلى صدور أمر من الجهات المختصة بمنع إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات والاحتفالات.شاهد.. شبان يتراقصون ويطلقون النار أمام الدوريات الأمنية في حفل زواج بطريب!