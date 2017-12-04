” صالح ” .. ساعة الصفر قادمة على صعيد المعارك في صنعاء
أكد رئيس المقاومة الشعبية اليمنية علي عبدالله صالح على أن الجماعة الحوثية عملت طوال الفترة الماضية على تحقيق مطامعها الشخصية من خلال الرؤية التي رسمتها إيران للمستقبل اليمني ، مشيراً إلى أن هذا لم يمنع اليمن من الرد على هذه الضربات الإرهابية وأن المعارك لا تزال قائمة في صنعاء لتطهير البلاد .
وأعلن ” صالح ” في بيان له مساء اليوم الأحد ، أنه سيتم إنهاء الشراكة مع الحوثيين ، قائلاً ” ساعة الصفر قادمة على صعيد المعارك في صنعاء وكان لابد من إنقاذ البلاد من حماقة جماعة الحوثي ” .
يذكر أنه شنت المقاومة الشعبية اليمنية برئاسة علي عبدالله صالح معارك في صنعاء ، انتهت بتطهير العاصمة من الجماعات الحوثية الإرهابية بعدما تم العثور عل أوكارها والقضاء عليها .
ساري الليــــل[ عدد التعليقات: 305 ] نشر منذ 39 دقيقة
الله يقويهم