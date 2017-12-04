” صالح ” .. ساعة الصفر قادمة على صعيد المعارك في صنعاء

فهمي محمد(صدى):

أكد رئيس المقاومة الشعبية اليمنية علي عبدالله صالح على أن الجماعة الحوثية عملت طوال الفترة الماضية على تحقيق مطامعها الشخصية من خلال الرؤية التي رسمتها إيران للمستقبل اليمني ، مشيراً إلى أن هذا لم يمنع اليمن من الرد على هذه الضربات الإرهابية وأن المعارك لا تزال قائمة في صنعاء لتطهير البلاد .

وأعلن ” صالح ” في بيان له مساء اليوم الأحد ، أنه سيتم إنهاء الشراكة مع الحوثيين ، قائلاً ” ساعة الصفر قادمة على صعيد المعارك في صنعاء وكان لابد من إنقاذ البلاد من حماقة جماعة الحوثي ” .

يذكر أنه شنت المقاومة الشعبية اليمنية برئاسة علي عبدالله صالح معارك في صنعاء ، انتهت بتطهير العاصمة من الجماعات الحوثية الإرهابية بعدما تم العثور عل أوكارها والقضاء عليها .