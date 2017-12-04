بالصور.. الأمير طلال بن عبد العزيز في زيارة لحفيده بالمستشفى

نايف السالم(صدى):

توجه صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز إلى المستشفى ، صباح اليوم ، لزيارة حفيده الأمير الوليد بن طلال ، والاطمئنان على حالته الصحية بعدما أعلن والده استقرارها بعد توقف النزيف الداخلي بالمخ والذي كان يهدد حياته الصحية قبل ساعات .

وأعرب الأمير خالد بن طلال عن سعادته بزيارة والده ، حيث نشر مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر “، معلقاً عليها ” صور لزيارة سمو سيدي الوالد حفظه الله لحفيده الوليد شفاه الله.. سيدي في خاطري الكثير..ولكن مهما قلت..فلن أوفيكم حقكم..ولكن بكل معاني التقدير أهديها لكم على تكلفكم ومجيئكم للأطمئنان على حفيدكم واسأل الله أن يحفظكم أينما كنتم..يظهر في الصور الأبناء سعود ومحمد يودعان جدهم عند مغادرته ” .

يذكر أنه تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً كاذبة حول وفاة الأمير النائم منذ 11 عاماً الوليد بن طلال بن عبد العزيز ، إلا أن والده نفى هذه الشائعات مشيراً إلى تعرض نجله إلى نزيف داخلي هدد حياته لساعات ولكنه توقف بعد تدخل الأطباء لتستقر حالته إلى ما كانت عليه .