إشادة واسعة باللجنة المنظمة لمعرض موارد النخبة

إبراهيم الزهراني(صدى):

عبر زوار معرض موارد النخبة الذي افتتح برعاية كريمة من سمو الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة عن شكرهم وأمتنانهم للجنة المنظمة في تذليل وتسهيل كل اجراءات الإستقبال والتنظيم وبالتحديد ذوي الإحتياجات الخاصة وأبدو عن سعادتهم في تعزيز دور المرأة السعودية من خلال تميز المعرض بكل تفاصيله ونشاطاته في عالم الجمال وتصاميم الديكور والمشاركين و تسخير طاقة اللجنة في الخدمة المجتمعية.

ووجهت الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة شكرها للرئيس التنفيذي لمجموعة موارد النخبة أ.جاسر الدعجاني على جهوده الواضحة لقيام هذا المعرض .

واثنى عضو مجلس الشورى سابقا الدكتورحمد القاضي على وجود الشباب السعودي بمختلف الاعمال والمنتجات وقال : انه تجاوز مستويات التحدي بوجود النجارات السعوديات وأكد على أهمية دعم النسبة الأكبر للشباب ومن كل الجهات واظهارهم بالصورة المشرفة التي أصبحت ظاهرة للمجتمع بشكل مستمر .

الاعلامية الاماراتية رؤى الصبان قالت بدورها : شرف كبير لي ان يتم دعوتي الى معرض في المملكة العربية السعودية ..هذا البلد الذي اكن له كل الحب والتقدير خاصة ان المعرض يدعم المواطنين السعوديين اصحاب المشاريع الصغيرة ويساهم بتسويق مشاريعهم وتسليط الضوء عليها ..وكان هذا المعرض مناسبة مهمة لالمس حب مواطني المملكة ومشاعرهم الراقية وانا بالتاكيد ابادلهم نفس المشاعر …واخيرا احب ان اقول حمى الله المملكة من كل شر وادام عليها امنها وامانها وولاة امرها …

فيما ابدى المنتج الفنان عبدالرحمن الرقراق خلال زيارتة للمعرض بأنه واجب الدعم ومفروض على كل اطياف المجتمع والتعرف على واقع الاعمال للشباب والذي وصل الى مستوى من المنافسة مع المنتجات الخارجية ، ويجب علينا جميع ان نؤمن بكل ماتقدمه طاقات الشباب .

فيما علق الاعلامي محمد المقبل عن جمالية التنظيم في المعرض قائلا : المعرض متكامل ومختلف عن الاخرين بالشركات المتواجدة والمدعويين ايضا منظم وفيه لمسة فنية واضحة جدا.