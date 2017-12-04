بالفيديو.. هيئة الرياض تحقق في واقعة التجمهر حول أعضائها

علي القحطاني(صدى):

وجهت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اليوم الأحد، بالتحقيق في حادثة تجمهر حول دورية للهيئة.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ محمد بن إبراهيم السبر، في تعليق له على المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي تظهر فيه دوريتان للهيئة وحدوث تجمهر حول إحداهما؛ أنه تم التوجيه بالتحقيق عاجلاً في ملابسات الموضوع.

وسيتم اتخاذ الإجراء اللازم على ضوء ما يسفر عنه التحقيق من نتائج.