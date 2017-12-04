بمشاركة 250 شركة عالمية انطلاق فعالية معرض القهوة والشوكلاته بالرياض

بدر الحارثي(صدى):

أقيم مساء اليوم ولمدة ثلاثة أيام معرض القهوة والشوكلاته بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض حيث يعتبر من أكبر المعارض المختصة بالقهوة والشوكلاته بالشرق الأوسط.

وأفاد الاستاذ محمد الشبلي المتحدث الرسمي للمعرض في تصريح لصحيفة ” صدى ” بأن هذا المعرض يقام للمرة الرابعة على التوالي ومعتمد من جمعية القهوة المختصة العالمية ومعتمد من منظمة اتحاد المعرض العالمي ” اليوفي ” .

وأوضح أن المعرض يقام على مساحة 15 ألف متر مربع وبمشاركة 250 شركة محلية وعالمية لأكثر من 30 دولة ويقسم المعرض لأكثر من قسم وهي (قسم خاص بالبيع والشراء وقسم خاص لعرض الفرص الإستثمارية وقسم خاص بالفعاليات وقسم خاص بورش العمل).

حيث أقيمت عدة ورش عمل بمشاركة مختصين في القهوة محليين ودوليين من إيطاليا والهند وعليها شهادات معتمدة، وأفاد أن عدد الزوار قد يصل لـ 100 ألف زائر كما هو متوقع حيث بدأ المعرض اليوم ولمدة ثلاثة أيام من الساعة الثانية ظهراً وحتى العاشرة مساءاً.