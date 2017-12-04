بالفيديو.. تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الملك خالد في الرياض

عادل الحربي(صدى):

كشفت الهيئة العليا لتطوير الرياض، عن روعة تصميم ميدان تقاطع الملك عبدالله مع طريق الملك خالد، من خلال نشر مقطع فيديو أظهر التقاطع بشكل مختلف بلمسات فنية تشكيلية.

وأظهر مقطع الفيديو وجود أعمال من الفن التشكيلي على جهات التقاطع الأربع في شكل أعمدة متعددة وُضعت في شكل فني جميل، وانتهت من أعلى بأشكال كروية تتكون من دوائر مضاءة بلون أخضر، تمازجت مع المكان بشكل جذاب، بارتفاع يصل إلى 25 مترًا.

وكشف المقطع عن حركة السيارات المتسارعة التي اندمجت مع التكوينات التشكيلية المحيطة بها مع الإضاءة ليلا، كما لم يكن المشهد نهارا أقل جمالا، مع 27 تشكيلا فنيا تجريديا صُنعت من الفولاذ، بقطر يتراوح بين 5 و9 أمتار.