بالفيديو.. توقف حركة السير بطريق ” الرين – بيشة ” لوجود مسامير

أبها(صدى):

شهد طريق ” الرين – بيشة ” توقف العديد من السيارات، بعد ثق إطاراتها وقد ثُقبت بفعل مسامير زرعها مجهول على الطريق، ما تسبب في تعطل الحركة المرورية على الطريق.

وأظهر مقطع الفيديو، توقف السيارات على جانبي الطريق حتى يتم تنظيفه من المسامير المزروعة فيه من قبل شخص مجهول، حيث نتج عنها تضرر عدد من إطارات السيارات، وتوقفها عن العمل، وتعطل الحركة، حيث خشي باقي السائقين من السير على الطريق.

ويؤكد مقطع الفيديو أن من قام بمثل هذا العمل شخص غير طبيعي، مطالبين بالبحث عنه وعقابه بما يتناسب مع الضرر الذي أوقعه على السائقين وتعطل الحركة المرورية.