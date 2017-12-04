بعد انتهائها .. ” الرائد ” تطرح تذاكر مباراتها مع الهلال بمقر النادي

طلال الغامدي(صدى):

تمكنت إدارة نادي الرائد من بيع جميع تذاكر المباراة التي تقام مع الهلال يوم الثلاثاء المقبل ، حيث قامت إحدى الشركات الاستثمارية بشرائها ، بعدما بدأ بيعها مساء اليوم الأحد ، حيث تراوحت أسعار التذاكر بين 30 ريال للدرجة الثانية و 40 للدرجة الأولى و 500 للمنصة .

ويطرح مجلس إدارة النادي بقية التذاكر المؤجلة من الجولة السادسة في مجموعة من الأماكن ، والتي تتمثل في مقر نادي الرائد ، و الغدوني للرياضة ، و كوفي دار كيف ، و ” واو ” للاتصالات ، و العبودي للأجهزة الكهربائية ، والجاسر للرياضة ، والدوري للخياطة، وفقاً لما أعلنه أمين عام ” الرائد ” صالح المرشود .

الجدير بالذكر ، أن مباراة الرائد والهلال تقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة يوم الثلاثاء المقبل ، ضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين .