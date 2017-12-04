بعد 15 عاماً من الزواج.. مواطنة تكتشف أن زوجها ليس سعودياً

عادل الحربي(صدى):

اكتشفت مواطنة أن زوجها ليس سعودياً بعد زواج دام 15 عاماً ، حيث قام الزوج بتزوير بطاقة الأحوال المدنية قبل زواجهمها وانتحل شخصية مواطن آخر للدخول إلى البلاد .

وقضت المحكمة الجزائرية في جدة بحبس الزوج بعدما اتضح أنه مقيم يمني لمدة 17 شهراً ، ومطالبته بغرامة مالية تقدر ب 3 آلاف ريال ، وجاء ذلك وفقاً لبلاغ تلقته النيابة العامة من مواطنة سعودية تدعى ” سماح ” تفيد بأنها تزوجت من رجل سعودي من عائلة مرموقة وأنجبت منه 6 أبناء ليتضح لها أنه قد زور بطاقة الأحوال المدنية وأن اسمه ليس كما عرفته ، وفقاً لما ذكرته مصادر خاصة .

واكتشفت ” سماح ” أن زوجها يمني الجنسية وقد تم ترحيله من المملكة مسبقاً بسبب سابقة تزوير ، ولكنه تمكن من العودة متسللاً قبل 30 عاماً ليعيش في جدة باسم وصفة مواطن آخر ، فيما أقر الزوج أنه انتحل اسم زوج شقيقته السابق دون علمه ، وأن التزوير تم من خلال أفارقة في حي البلد .