بالفيديو.. ” الفراج ” يستنكر مزايدة الشارع الرياضي لـ ” سامي الجابر “
استنكر الإعلامي وليد الفراج، مزايدة الشارع الرياضي لما نشرة أسطورة الكرة سامي الجابر عبر حسابه الرسمي، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي التقطها على هامش قرعة كأس العالم 2018.
وأكد ” الفراج ” عبر برنامج ” اكشن يا دوري ” الذي يقدمة علي شاشة mbc action، أن الجابر ليس الوحيد الذي التقط صورة مع الرئيس الروسي وعلي دائي.
وتابع: ” لا نريد أراء من متعصبين.. كفاية ” غل ” .
#اكشن_يا_دوري#وليد_الفراج: هل سامي الجابر هو الوحيد الذي التقط صورة مع الرئيس الروسي وعلي دائي؟
لا نريد أراء من متعصبين.. كفاية "غل" pic.twitter.com/4vU68f6fqA
— أكشن يادوري (@ActionYaDawry) December 3, 2017
ليما[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 4 ساعات
وين الغل اذا تصور عمر السومه وخريبين مع بشار
وهذا باقابر مع بوتن
بشار وبوتن قاتلين للمسلمين في سوريا
بس حلال لسنتوره وحرام لغيره
يازينك ساكت ياهراج
الوالغريب[ عدد التعليقات: 190 ] نشر منذ 3 ساعات
وليد الفراج اسال الله ان ينتقم منك عاجلا غير اجل كم ورطت بين الشباب والانديه خاف الله فى نفسك وكفايه مجاملات حسبنا الله عليك دنيا واخره
حسين ياخي حسين[ عدد التعليقات: 340 ] نشر منذ 1 ساعة
ما شفت منافق مثلك يالطبال
الله يريحنا منك عاجل غير اجلا
انت السبب الاول في التعصب