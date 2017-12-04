بالفيديو.. ” الفراج ” يستنكر مزايدة الشارع الرياضي لـ ” سامي الجابر “

طلال الغامدي(صدى):

استنكر الإعلامي وليد الفراج، مزايدة الشارع الرياضي لما نشرة أسطورة الكرة سامي الجابر عبر حسابه الرسمي، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي التقطها على هامش قرعة كأس العالم 2018.

وأكد ” الفراج ” عبر برنامج ” اكشن يا دوري ” الذي يقدمة علي شاشة mbc action، أن الجابر ليس الوحيد الذي التقط صورة مع الرئيس الروسي وعلي دائي.

وتابع: ” لا نريد أراء من متعصبين.. كفاية ” غل ” .