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بالفيديو.. ” الفراج ” يستنكر مزايدة الشارع الرياضي لـ ” سامي الجابر “

بالفيديو.. ” الفراج ” يستنكر مزايدة الشارع الرياضي لـ ” سامي الجابر “
طلال الغامدي(صدى):

استنكر الإعلامي وليد الفراج، مزايدة الشارع الرياضي لما نشرة أسطورة الكرة سامي الجابر عبر حسابه الرسمي، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي التقطها على هامش قرعة كأس العالم 2018.

وأكد ” الفراج ” عبر برنامج ” اكشن يا دوري ” الذي يقدمة علي شاشة mbc action، أن الجابر ليس الوحيد الذي التقط صورة مع الرئيس الروسي وعلي دائي.

وتابع: ” لا نريد أراء من متعصبين.. كفاية ” غل ” .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 4 ساعات

وين الغل اذا تصور عمر السومه وخريبين مع بشار
وهذا باقابر مع بوتن
بشار وبوتن قاتلين للمسلمين في سوريا
بس حلال لسنتوره وحرام لغيره
يازينك ساكت ياهراج

[ عدد التعليقات: 190 ] نشر منذ 3 ساعات

وليد الفراج اسال الله ان ينتقم منك عاجلا غير اجل كم ورطت بين الشباب والانديه خاف الله فى نفسك وكفايه مجاملات حسبنا الله عليك دنيا واخره

[ عدد التعليقات: 340 ] نشر منذ 1 ساعة

ما شفت منافق مثلك يالطبال

الله يريحنا منك عاجل غير اجلا
انت السبب الاول في التعصب

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