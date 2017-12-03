مدرب المنتخب المصري ” هدفنا رفع علم مصر والوصول به إلى أبعد مكان “

ماجد محمد(صدى):

صرح محمود فايز المدرب المساعد للمنتخب المصري ، ان طموحهم كبير للغايه لقيادة الفراعنة بعيداً عن المونديال.

وكتب فايز على صفحته علي موقع التوال الأجتماعي الفيسبوك ، ” مصر مع الأوروجواي وروسيا والسعودية .. أنسب مجموعة لأنها قدرنا أحسن مجموعة لأن طموحتنا مرتفعة.. أصعب مجموعة لأقصى تركيز في كل مباراة، أقوى مجموعة لعدم الاستهتار بأي منافسر ، وأن رأينا لم يكن ليتغير حتي لو وقعنا مع ألمانيا ..فرنسا… إسبانيا… البرازيل… الأرجنتين… أو حتي بنما ” .

وأستكم لفايز تدوينته ” أيا كانت المجموعة أو كان المنافس، فالتركيز والطموحات والتحديات والتحضيرات والأهداف واحدة ، بين دول العالم وبذل الجهد والعمل والتضحية من أجل ذلك ” .